氣候異常，降雨量偏低，光復箭筍出筍率低，縣府勘災爭取現金救助。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

受到今年1月下旬寒流影響，緊接著3、4月降雨量又偏低，氣候異常，導致花蓮壽豐鄉西瓜及光復鄉鄉箭筍出現受災情況，花蓮縣政府偕同花蓮區農改場、農糧署東區分署組勘災小組現勘，評估受災面積已達現金救助啟動標準，將向中央爭取天然災害現金救助，以降低農友損失。

縣府農業處長陳淑雯說，壽豐鄉西瓜因農曆年間寒流，早植西瓜主蔓生育變緩，正常節位著果不良，評估被害面積約有90公頃，損害程度20％，另外，光復鄉箭筍因2至3月降雨量偏低，部分箭筍園區筍澤褐化、生育不良、出筍率低，被害面積90公頃、損害程度到20％。

花蓮縣政府已於21日邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組現勘光復鄉箭筍及壽豐鄉西瓜生長情形，受災情形均已達現金救助啟動標準。縣府將依農業天然災害救助辦法規定，提報農委會爭取農業天然災害現金救助。

因氣候異常，花蓮時節水果作物陸續受影響，稍早鳳林鎮一期早植西瓜也出現主蔓生育變緩、著果不良等遲發性受災情況，達現金救助啟動標準，鳳林鎮受損西瓜救助額度為每公頃6萬2000元，受災農民即日起至5月1日可至公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理。

因此縣府提醒，農友如有發現農作受天然災害影響生長異常，請務必主動向當地公所通報，以確認受災情形，公所會進行勘查及拍照取證等工作。