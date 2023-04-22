新北市飲料店禁用塑膠一次用飲料杯政策將在5月1日上路，環保局為鼓勵民眾自備環保杯，推出不塑之客「新北塑無留(456) 日日新環境」活動，民眾在4月20日起至6月24日止，自備飲料杯前往指定店家消費，即可獲每杯飲料5元折價券，今限量加碼折扣10元，活動期間依指定步驟完成不塑消費登錄者，更有機會獲一年份免費星巴克或超商咖啡。

環保局表示，新北市近年推出新北Ucup、reBAG等減塑、不塑政策，2021年起搭配4到6月的「新北環境季」，推出不塑之客系列活動，今年推出的新任務加入2023新北環境季「i探索」主題，與轄內不塑之客友善店家的飲料店及咖啡廳合作，推廣自備環保用具。

民眾在4月20日起至6月24日止，自備飲料杯前往指定店家消費，即可獲每杯飲料5元折價券，今限量加碼折扣10元，活動期間依指定步驟完成不塑消費登錄者，更有機會獲一年份免費星巴克或超商咖啡。（環保局提供）

環保局說，民眾只要在活動期間自備飲料杯前往參與活動店家消費，即有機會獲得三重好康：第一重是活動期間指定日期(4月每周四、5月每周五、6月每周六)至參與活動店家消費，除提供自備飲料杯5元折扣外，市府再加碼5元優惠(每日每店限量10杯)，4月22日地球日、5月14日無塑母親節及6月5日世界環境日折扣加碼至10元(每日每店限量10杯)。

第二重好康是民眾至參與活動店家環保消費後，掃描店家QRcode登錄不塑消費行動，即取得集點資格，活動期間集點最多的前9名，可免費喝一年、半年或3個月的星巴克、711超商或全家超商咖啡。

第三重好康是搭配「2023新北環境季」活動，民眾參與i探索中的「不塑之客新任務」活動，依指定步驟完成打卡或分享，將有機會獲得飯店住宿券、環教場所門票、量販超市提貨券、環保綠點等好禮。

環保局指出，推動源頭減量是國際趨勢，鼓勵民眾參與不塑之客任務外，市府會積極邀請轄內店家加入新北不塑之客友善店家，推動減塑理念，「不塑之客新任務」詳情可至環保局官網(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1893) 、2023新北環境季活動網站(https://ntpciep-esr.com) 或「新北i環保」粉絲專頁查詢。