【全程字幕】美國人不止不認識民眾黨？曝蓬佩奧竟回「這句話」 柯文哲傻眼：我笑不出來 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲近日展開訪美之旅，並在美東時間20日下午的隱藏行程中，與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面。柯21日透露會晤中的一段趣談，他提到美國超過9成的人不知道有民眾黨，結果蓬佩奧回一句話，反讓他瞬間笑不出來。

柯文哲表示，此次參訪美國有三個目的，分別是認識美國、從美國為看台灣、把台灣第三勢力介紹給美國。他更大曝昨天與蓬佩奧談話中，自己提到，「我們雖然在台灣有20%的支持度，但相信99.99%的美國人不知道台灣有第三勢力」。而蓬佩奧聽完後，隨即回應柯文哲，「99.99%的美國人也不知道台灣有另外那兩個主要政黨。」柯文哲稱，自己當下連笑都笑不出來了。

除此之外，柯文哲還強調，認識美國很重要，美方的行政部門還在談到台海局勢時，將底線、要求都對他講得清清楚楚。柯文哲也坦言，儘管自己想把民眾黨介紹給美國，但其實對方只會管整個臺台灣的事，台灣第3勢力不太會注意。

有媒體問到，覺得這次訪美行程走下來，美方是比較信任民眾黨、還是賴清德。柯文哲回應，沒有什麼信任問題，這一點他也有跟駐美大使蕭美琴討論到，台灣不管誰執政跟美國關係都一樣，唯一不同點只有在應對中國大陸的方式上。