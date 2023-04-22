前總統陳水扁任內就與環團每年在4月22日世界地球日前夕與環團碰面，瞭解民間環團相關訴求，但去年總統府以疫情為由、今年則以公務繁忙等為由連續2年未見環團，挨批漠視環團，環保署署長張子敬表示，不排斥與環團溝通，其實在立法過程也經常有機會與環團接觸，「我個人沒有這樣的問題」。

環保團體會把「全國NGOs 環境會議」結論提交現任總統做政策建言，今年大會宣言點名「環保署應升格環境保護部，組織架構納入水、土、林業務」、「應盡速通過海洋保育法」、「淨零碳排，增加海域及陸域的保護面積，支持基隆護海公投，反對四接」、「氣候變遷因應法三讀通過，政府應課徵碳稅而非碳費」為急切需要社會各界及政府正視的環境議題。

環保署署長張子敬今天出席「氣候變遷署籌備處揭牌典禮」。（林良齊攝）

張子敬今天出席「氣候變遷署籌備處揭牌典禮」受訪時表示，並不排斥與環團溝通，其實在立法過程中，也與環團有機會接觸，溝通是好的事情，因為大家都是為了相同的目標。