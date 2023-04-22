台中市驚傳為了2萬元債務，女子遭1女、2男圍毆且潑灑熱湯的事件，臉書粉專「記者爆料網」更PO出疑似該女子指證施暴者的照片，該張照片雖已打了馬賽克，但隱約仍可看出女子臉部大片紅腫情況，而涉案的3人被依傷害、妨害自由等罪偵辦，檢方裁定5萬至30萬元不等金額交保。

這起事件發生在21日凌晨4點多，孫女、陳女及2名男子在台中西屯的KTV唱歌，因孫女欠陳女2萬元，兩人酒後起口角，陳女竟憤而拿熱湯潑灑孫女，一旁兩名男子也加入毆打孫女，警方獲報到場後協助將孫女送醫，並將1女2男逮捕到案。

六分局警方表示，雙方是因債務糾紛衍生肢體衝突，被害人29歲孫姓女子與26歲陳姓女子是朋友，兩人在KTV唱歌，孫女欠陳女2萬元，酒後談及債務問題而爆發肢體衝突，陳女與26歲趙男、40歲林男動手毆打孫女並潑灑熱湯，造成孫女臉部及頸部燒燙傷，今早已轉出加護病房，繼續接受治療。

台中警方昨依傷害、妨害自由等罪嫌法辦陳女、趙男及林男，檢方經複訊後，依涉犯重傷害罪命陳女30萬元交保，另趙男依強制、傷害罪10萬交保，林男則依傷害罪5萬元交保。

3名施虐者交保消息曝光，在PTT上引起網友討論，有網友痛批「慶記之都沒死人都是眼皮底下的事

，檢察官裁定交保，不用麻煩法官開羈押庭」，也有人留言「我猜啦，應該是永久性毀容才會改列重傷害」、「有羈押原因，沒羈押必要」、「沒開槍小事兒」。