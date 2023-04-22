微笑單車YouBike2.0E電動輔助自行車於去年11月在高雄正式上線，為響應422世界地球日，高雄市府今宣布再投入90輛電動輔助自行車，預計今年5月共500輛將全數上線服務，交通局說，高雄YouBike 2.0E電動輔助自行車投入不到半年，已累積36萬人次使用，每日周轉率更高達9次，為全國最高。

YouBike2.0E電動輔助自行車利用電力輔助可以讓騎乘的民眾更省力，尤其對於年長者或觀光客可以更加方便於市區移動或暢遊。為了響應世界地球日，高雄市交通局於22日宣布再投入90輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，投入後累計共390輛，預計今年5月500輛將全數上線服務。

高雄YouBike2.0於今年3月高達134萬使用人次，突破單月使用人次紀錄。交通局表示，統計3月高雄市前3名熱門場站分別為高鐵左營站、捷運凹子底站（4號出口）及捷運後驛站（2號出口），單月運量皆突破1萬使用人次，受惠於高雄連續舉辦五月天、張惠妹等多場演唱會活動。

高雄YouBike 2.0E電動輔助自行車投入不到半年，已累積36萬人次使用，每日周轉率更高達9次，為全國最高。啟用2年多，也將突破3000萬人次騎乘紀錄，微笑單車公司推出活動，第3000萬人次將可獲得1萬元momo幣大獎，也邀請民眾預測突破第3000萬人次誕生日期，猜對者有機會獲得高雄鋼鐵人鳳山主場賽事門票。