日本名模道端潔西卡因涉嫌持合成麻藥MDMA（搖頭丸），3月與台裔美籍丈夫高凱麟在東京都一家飯店遭日警逮捕。東京地檢今天對她做出不起訴處分，但她丈夫則被起訴。

日媒modelpress報導，38歲道端與46歲丈夫、台裔美籍電影製作人高凱麟（Ken Kao）3月20日下榻東京都港區六本木一家飯店時，被警方從下榻房間搜出搖頭丸。搖頭丸為粉末狀，裝在15顆膠囊。警方認為兩人涉嫌違反麻藥特例法，以現行犯逮捕。道端本月5日下午在被拘留的警視廳原宿警察署辦理釋放手續。

東京地檢今天正式對道端做出不起訴處分。道端所屬經紀公司發出聲明表示，道端遭到逮捕拘留期間，配合警方辦案，接受指紋檢查、驗尿、DNA鑑定等，結果被認為與此案無關，在拘留期滿之前已被釋放，檢方正式對她做出不起訴處分。

道端所屬經紀公司表示，至於道端的丈夫，因為兩人的辯護律師不同，所以經紀公司不便說明。

道端本人也發表聲明指出，有關她與丈夫的報導、她丈夫遭起訴一事，讓相關人士、粉絲感到擔憂，增添大家麻煩，她由衷表達歉意。對於這段期間獲得很多相關人士、粉絲、友人的鼓勵與關懷，深表謝意。

她表示，今後會與丈夫一同面對，同時也會珍惜與丈夫及女兒一家3口相聚的時間。

此案是東京海關由美國寄給高凱麟的行李發現藏有搖頭丸。日本警視廳到行李送抵處的東京飯店房間搜查，當時道端和丈夫都在場，遭警方以現行犯逮捕。道端到案後否認涉案。

警方認為高凱麟涉嫌走私搖頭丸，4月5日以涉嫌違反麻藥取締法逮捕他，後來他也坦承不諱。

道端2008年與英國F1賽車手巴頓（Jenson Alexander Lyons Button）交往，2014年訂婚，同年12月結婚，在美國夏威夷舉行婚宴，但翌年英媒報導兩人離婚。2015年11月有日本週刊雜誌報導，她與高凱麟交往。

報導指出，高凱麟是富二代，父親高民環出生於南投，是美國GPS老品牌Garmin Ltd.創辦人之一，資產雄厚，並晉身富比士美國前400大富豪排行榜。

道端潔西卡的父親則是西班牙及義大利裔阿根廷人，母親是日本人，她是「道端3姊妹」中的次女，胞姐是道端凱倫、胞妹是道端安潔莉卡。她5歲起在出生地日本福井縣開始擔任模特兒，胞姐力勸而於13歲出道當模特兒。（編輯：陳惠珍）1120422

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