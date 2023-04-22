「城有城管，農有農管」。繼城管之後，大陸多地農村近日出現佩戴「農業綜合行政」臂章的執法隊伍，簡稱「農管」。有網友抱怨稱，農管禁自家魚塘種玉米、不允許村里養雞養鴨，引發熱議。農業農村部澄清，農管職責是打擊侵農害農等違法行為，不是什麼都管。

黑龍江網友「老馬識路」4月12日發文稱，當地農管要求他哥哥的魚塘整改，四周圍欄不許種「有礙觀瞻」的粟米、豆角，還要定期修剪塘周圍的樹，否則「秋天葉子黃了不好看」。另一網友在抖音發布的影片顯示，廣東廉江市的農管以改善村容為由，身穿制服，進村抓捕村里農戶散養的家禽。

事件登上抖音熱搜，不少農村網友證實當地確實出現農管，有安徽網友稱「在農管要求下，4月22日考農機證，1500塊（人民幣）」。

對於這些網傳說法，農業農村部4月15日回應指，「禁止房前屋後種菜」、「不許養雞養鴨」等，不屬於農業執法範圍。「農管」的職責主要是打擊假冒偽劣種子、農藥等侵農害農行為，並非甚麼都管，更無收費職權。

《農民日報》19日刊登的文章也澄清指，確實有部分地方發放農機證、農民技術資格證等新型證書，但這些證只是為提高農民素質能力，絕不是務農「許可證」。

對於農管一職的出現，中國社科院政治學研究所副研究員陳明撰文表示，這並不是一個「新興職業」。只是農業領域執法先前分散為種子、飼料、農藥、農機等多個部門，而現在成立農管團隊，可將職權整合統一、提高效率。