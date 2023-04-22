43歲原本無前科，正常上班族的王姓男子，去年意外遭到裁員，此後求職不順，在家中鬱鬱寡歡，上月15日起不知何故突然「暴走」，連續前往超商偷酒6次，文山二警方日前將他逮捕，王供稱「就是想喝酒」、「我沒錢」，訊後被依竊盜罪送辦。

北市文山二分局景美派出所日前接獲景福街、景文街等超商報案，表示店內小瓶的高梁、威士忌失聯，調閱監視影像後，發現均是同一男子所為。

王男供稱因為壓力大沒錢想喝酒才會行竊。（警方提供）

警方調查，竊賊假裝購物進入超商，再趁店員不注意時，將小瓶的酒類直接取走，其中3月15日他就連續在同1家超商偷了3次酒，此後每天一偷，連續偷了6次，經循線追查，鎖定住附近的王姓男子涉有重嫌。

警方日前將王逮捕，王坦承偷酒，表示因為求職不順心情鬱悶，想要喝酒抒壓又沒有錢，所以才會行竊，警方發現王並非慣竊，在此之前都是正常上班族，疑因經濟、心理壓力，才讓他突然「暴走」，訊後依竊盜罪將他送辦。

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