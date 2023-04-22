台南市新營區公所提倡自行車運動兼推展轄內觀光，22日舉辦「2023追風趣‧糖鐵風情話新營」活動，約500位民眾騎乘自行車從長勝營區出發，途中行經新營鐵道文化園區至終點站天鵝湖環保水上公園，沿路探索糖鐵歷史文化及飽覽天鵝湖及長勝營區美景。

現場有不少家長帶著小朋友參加同樂。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府推動大新營糖鐵自行車廊道計畫，以新營糖廠為核心，連結鹽水、後壁，透過台糖鐵道系統轉為自行車休閒運動路網，建構新型態的城鄉慢活空間結構，以健康律動為核心精神，用糖鐵串連新營至後壁、鹽水間綠色休閒網絡，規畫田園生活線、水圳風貌線及台糖鐵路線等主題漫遊路徑。

台南市議員沈家鳳（右一）、台南市副市長葉澤山等親身帶頭騎乘。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

今天活動上，台南市副市長葉澤山、市議員蔡育輝、沈家鳳、新營區長翁振祥親身帶頭騎乘，與市民朋友同樂。

新營區公所表示，今天活動一共來了約500位民眾參加。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

「騎乘自行車已蔚為風尚！」葉澤山說，台南市目前設有48條自行車道，其中新營地區就包含省道台1線自行車道、嘉南大圳新營支線與舊鐵道自行車道、糖鐵自行車道通勤綠廊等3條，邀請市民朋友及遊客多利用公共自行車探訪各區特色路線與景點。

翁振祥說，新營的觀光產業發展是市府重視的一環，包含鐵道地景公園、長勝營區及天鵝湖公園，尤其天鵝湖迎賓廣場近期完成地面整平，廣場視野變開闊，吸引不少家長帶著小朋友來騎單車共遊，希望透過推廣自行車道活動，吸引大新營民眾於假日時，攜家帶眷漫遊輕騎。