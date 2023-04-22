婆媳問題大多人都能理解，不過公公對媳婦下馬威就比較少見了。一名網友透露，辦公室女同事新婚第一天就被公公震撼教育，女同事也不是省油的燈，當場回嗆讓公公秒閉嘴。

一名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》社團發文指出，女同事新婚第一天，公公就指著客廳一根木棍，對她說「這就是夫家的家法，專門教訓不乖、不聽話的入門媳婦。」

嗆辣同事不甘示弱回嗆公公，坦言自己天生就是叛逆媳婦，「不用等改天，現在就可以直接打」，還撂話將報警「法院見！」結果囂張的公公只好閉上嘴巴，轉身回房間。

許多網友都傻眼「現在還有這種婆家喔，以為活在古代？」「一樣的台詞，用在不同的年代就是自取其辱」、「公公可能以為自己穿越了」、「標準的欺善怕惡，惡人就要用惡法治。」

也有網友直言「現在的媳婦不好惹」、「一開始的氣勢不能輸」、「囂張無理的老人家就是欠人家電，嗆辣女同事太讚了！」