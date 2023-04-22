高雄鳳山某國中的蔡姓老師曾榮獲愛心老師殊榮，沒想到去年7月被爆出4月時他持曲棍球棒跳殺學生，平時還會用「白痴、智障、畜生、你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩、你沒有雞雞喔、打手槍破皮」等言語辱罵學生，當時遭到議員踢爆，事後蔡師想與學生和解未果。高雄地院依成年人故意對少年犯傷害罪，判蔡師拘役50天。

蔡師去年7月遭到家長指控，4月時，蔡師聽到教師內2名學生發生衝突，竟直接抓起曲棍球棒衝進教室，大聲喝斥「你們愛打？我陪你們打！」，並直接站上椅子，用「跳殺」的方式重擊其中一名學生背部，另一名學生即時閃躲，但也被打到頭部。

學生身上的傷遭家長發現後，蔡男還對家長謊稱已經向學生道歉，保證不再犯，但隔天竟當眾掀開受傷學生的衣服嘲弄「原來我打的這麼重喔？」，甚至欺騙學生的母親在學務處辦轉學，害學生誤信、難過的吃不下飯。蔡男事後竟向家長謊稱是學生互毆，傷勢是來自強行分開2人所致。

蔡師平時更是用波比跳、青蛙跳、平板撐等方式連坐處罰同學，不時用「白痴、智障、畜生、你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩、你沒有雞雞喔、打手槍破皮」等言詞羞辱學生。校方知情後甚至要孩子檢討自己，事後還因某位女議員「關切」而撤案。

當時人本要求教育局對此案設專案小組，督導校方停聘蔡男，並追究校長責任，保障申訴學生隱私及免於報復，也呼籲社會局呼籲依法重罰並公告姓名。

事後蔡師想要與學生和解，但學生不肯，於是走入法律途徑，高雄地院審理時，蔡師坦承犯行，但他也表示多次想與學生和解未果，法官認為，蔡師無前科、素行正當，是因情緒失控而跳殺學生，並沒有不得憫恕的理由，因此依成年人故意對少年犯傷害罪，判處拘役50日，可上訴。

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