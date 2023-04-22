新北市土城區四川路7號某當舖20日傳出槍響，17歲劉姓槍手掃射51槍後自行攜槍投案，不過，該當鋪10天前才被開過槍。警方今查緝到年僅15歲的朱姓槍手、15歲的黃姓共犯和16歲鍾姓共犯。據悉，朱少被逮前一天才在中和區出車禍，他到案後辯稱，不滿友人女友被搭訕才開槍，對其他案情都以頭昏記不清草草帶過。不過，警方不採信其說法，目前正訊問釐清中。

朱姓少年與友人在4月中旬半夜前往當鋪開槍，事後還在臉書放上影片，並稱「你們板橋華山幫就是垃圾，敗壞公司名氣，來我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

年僅15歲的朱姓槍手本月中旬與15歲的黃姓共犯和16歲鍾姓共犯開槍射擊土城區某當鋪，朱少今被逮，由於他前一天才出車禍，對於案情辯稱頭昏記不得草草帶過。（蔡雯如翻攝）

據悉，朱少昨日才在中和發生車禍，他騎車追撞公車，導致臉部割傷送醫，他今日到案聲稱，因不滿朋友女友遭對方搭訕，才會開槍，犯後就開車前往宜蘭丟棄作案槍枝、車輛，掩飾犯行，至於詳細案情，因為自己頭昏記不清。不過，警方不採信其說詞，稍早也在黃少家中起獲作案槍枝，送往鑑定。

全案是否與19、20日槍擊案有關，警方目前仍在釐清中，不過，針對20日劉姓槍手犯下的槍擊案，專案小組已掌握弘仁會、華山幫特定對象，針對網路流傳20日槍擊案槍手開槍畫面，警方也不排除是共犯所拍，目前已啟動鷹眼隊，逐一調閱周遭監視器過濾中。