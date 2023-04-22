南韓人氣男偶像文彬19日晚間在家中身亡，得年25歲。他的告別式在22日上午8點（台灣時間7點）進行，經紀公司表明「出殯儀式、長眠地不對外公開」，遺照選用他生前燦爛的招牌微笑，由家人、妹妹文秀雅、ASTRO隊友以及圈內好友低調送他最後一程，與文彬有17年交情的VIVIZ成員信飛（SinB）昨出國工作，不會參加告別式。

自文彬去世後，經紀公司Fantagio於21日晚間對外公開表示：「文彬出殯儀式將嚴謹處理，遵照遺囑的意思，告別式與長眠地皆不會公開，讓家屬與ASTRO成員好好地送已逝故人最後一程，盼望記者寬容諒解，以及感謝所有人的哀悼之意。」

文彬靈堂設於峨山醫院殯儀館，喪主由妹妹文秀雅擔任，由於他生前笑容相當燦爛，遺照同樣選用面帶溫暖笑容的照片，由於靈堂並未對外公開，圈內好友都很低調前往靈堂探望，並各自用不同方式哀悼他，而彬隊友ASTRO連3天都守在靈堂，就連車銀優原本在美國跑行程，也急忙取消工作，在20日晚間趕回韓國，沒有缺席隊友的最後一程。

另外，與文彬有17年交情VIVIZ成員信飛和其他團員銀河、嚴智昨日傍晚現身仁川機場，確定飛往拉斯維加斯履行已經排定的演出，無法親自送別文彬，媒體捕捉她戴黑帽，一身黑衣，從下保母車到入關，全程低頭不發一語，難掩哀傷之情。

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