馬塔拉佐 回歸之後帶領霍芬海姆逃離降級危機（圖片來源︰達志影像）

德甲保級形勢緊湊，從最後一名的柏林赫塔跟第十三位的霍芬海姆只有7分的距離。在聯賽仍有6輪的比賽情況之下，中下游各隊仍要全力爭勝。霍芬海姆經過長時間的低潮期之後，近況回勇，聯賽已經4場不敗。本場遇上仍未算完全逃離降級危機的科隆，首選不讓分/霍芬海姆勝，也可考慮大小[總分3.5小]，大小[客隊1.5小]。

【足球-德甲】[科隆 @ 霍芬海姆][04/22(六) 21:30] [編號 720]

其實投注在霍芬海姆身上十分危險，在2023年曾經有本土賽事8連敗的紀錄，而在本賽季聯賽也有連續12場不勝的紀錄。只是霍芬海姆在2月有前總教練 馬塔拉佐 Pellegrino Matarazzo 回歸，終露出曙光。球隊最近4場聯賽不敗，成績是3勝1平，包括在上星期 1:1 打平了拜仁慕尼黑。在經過這4場不敗走勢之後，霍芬海姆還從最後一名升至目前的第十三位。克羅埃西亞老牌前鋒 克拉馬里奇 Andrej Kramarić 是頭號功臣，本賽季一共攻進9顆球，是隊中的神射手。

對手科隆28戰得32分排名第十一位，和降級區有8分的距離，數字上仍沒有完全脫離降級威脅。球隊最近3場聯賽不敗，成績是1勝2平。注意科隆在作客比賽戰術比較保守，客場2勝6平6敗排名德甲第十二位，作客賽和的場數跟慕森加柏並列德甲最多。所以本場首選不讓分/霍芬海姆勝，進取一點，可選擇「和」。

推薦︰ <足球>720 科隆 @ 霍芬海姆 不讓分/霍芬海姆勝、大小[總分3.5小]。

義大利中場 文森佐·格里弗 本賽季為弗萊堡 攻進12球（圖片來源︰達志影像）

周日德甲球賽，第五位的弗萊堡主場對第十七位的沙爾克04。弗萊堡為求取得下賽季歐冠參賽資格本場必須全取3分。本場首選不讓分/弗萊堡勝；甚至可考慮讓分-1/弗萊堡勝。

【足球-德甲】[沙爾克04 @ 弗萊堡][04/23 (日)21:30] [編號 724]

本賽季德甲冠軍應該會由拜仁慕尼黑和多特蒙德爭奪，而柏林聯(第三位、52分)、RB萊比錫(第四位、51分)和弗萊堡(第五、50分)，應會會為餘下2個歐聯參賽資格奮戰，餘下6場德甲實不容有失。

作為德甲本賽季的奇兵，弗萊堡2023年聯賽成績理想，13戰5勝5平3敗，不敗率接近77%，而勝出率則為38.4%。當中3場敗仗分別輸給了拜仁和多特蒙德，以及 0:6 大敗給沃夫斯堡。義大利中場 文森佐·格里弗 Vincenzo Grifo 也令人驚喜，本季進了12球，是球隊聯賽進球最多的球員。

相反沙爾克04則處於降級區內，聯賽28戰得24分排名十七位，形勢危險。其實沙爾克04在2023年的成績已經改善了很多，由1月底至3月中曾有8場不敗的紀錄，只是最近3場聯賽似狀態回落，成績是1勝2敗。本場遇上力爭歐冠參賽資格的弗萊堡，難以言勝。本場首選不讓分/弗萊堡勝，進取一點，甚至可考慮讓分-1/弗萊堡勝。

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