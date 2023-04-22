南韓男團ASTRO成員文彬日前在家中身亡，得年25歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈，不少好友及粉絲紛紛表達哀悼，而隊友車銀優也從美國趕回首爾參加喪禮。不過，有網友在先前的直播中發現，等待車銀優現身的記者態度輕浮，還全程有說有笑，氣得直說：「這還是人嗎？」

車銀優20日從美國趕回首爾參加文彬的喪禮，許多媒體也到機場捕捉他返國的畫面，不過日前有網友發現，韓媒《STAR PLUS》的記者在機場等待時的態度輕浮，不僅嬉鬧地唸出惡意留言，還在鏡頭前比YA跟愛心，更開玩笑說：「等一下問看看車銀優奠儀包多少？」

而此片段被網友錄下貼到社群平台，批評該行為「令人難以理解」，也引起眾網友憤怒表示，「瘋了吧！這還是個人嗎？」、「有些記者是沒有道德底線，只會拉低素質的」、「這個世界怎麼了？」、「記者眼裡只有熱度嗎？」、「地獄空蕩蕩，惡魔在人間」，隨後《STAR PLUS》也將該直播影片轉為私人影片，留下剪輯的版本在Youtube上。