大甲媽21日深夜起駕後，僅1個多小時，就發生一名志工在清水甲南地區遭撞送醫不治，駕駛已肇逃，死者女兒在臉書徵求行車紀錄器或目擊者，盼能還父親公道。（翻攝自臉書「我愛大甲2」）

大甲媽21日深夜起駕後，僅1個多小時，鎮瀾宮49歲吳姓志工在清水甲南地區遭撞送醫不治，死者女兒稱找不到駕駛，在臉書徵求行車紀錄器或目擊者。清水警分局表示，警方獲報到場，死者當時從車上從台階走下車跌倒，遭後方白姓駕駛小貨車撞上，白男人在現場，目前正在釐清案情。

死者女兒今天凌晨在社團臉書po文，指父親是鎮瀾宮總務組助理，凌晨零時24分在中華北路甲南加油站往清水陸橋發生車禍，完全找不到當時開車的駕駛，父親送醫已不治。

她徵求行車紀錄器或目擊車，希望能釐清真相，還給父親一個公道。廟方指出，死者是志工，不是廟方人員，會協助家屬了解。

調查指出，吳姓男子當時搭乘一部小貨車，在發生地要下車，他從車上台階走下來，不慎跌倒，遭後方由76歲白男駕駛的小貨車撞上，警方獲報到場處理，白男人在現場，經酒測無酒精反應，兩部小貨車都是志工車，目前正在釐清肇事原因。