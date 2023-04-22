【全程字幕】費鴻泰包車載人投票？ 徐巧芯曝「證據」喊話：懸崖勒馬 @ChinaTimes ​

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，22日進行黨員投票。欲挑戰現任立委費鴻泰的議員徐巧芯，21日晚間在臉書上發文，直指一名費鴻泰的樁腳、松山區里長意圖包車送黨員到投票所進行投票，已經違反候選人公約。徐巧芯表示，議員徐弘庭就有提醒他，在黨員投票的時候就有所謂包車載黨員去投票的情況，由於該行已經為違反候選人公約，因此選舉過程中她也有特別注意。

徐巧芯22日上午前往松山區黨部進行投票後接受媒體訪問，表示原本欲參選文山、南中正區立委初選的徐弘庭曾經耳提面命跟他提醒，表示過去初選黨員投票時，都有所謂包遊覽車、公車載黨員到投票所投票的情況，而且已經違反候選人公約，因此她都有特別注意。

徐巧芯說，21日晚間收到證人的具名檢舉，表示有地方人士把費鴻泰的文宣與疑似包車的宣傳單一同發送給黨員，自己就立刻展開調查，「因為該名里長有與費鴻泰委員合掛看板，所以我認定他是費的助選員。」徐巧芯說，她也馬上聯絡該名里長，里長也未否認有這樣的行為，在告知可能違法並希望對方取消後，里長也隨即同意。

不過該名里長隨即在臉書上改口表示是公車，可以刷悠遊卡或敬老卡，徐巧芯也隨即向市府調查，確認有包車，但並非市府介入協調，也不能刷悠遊卡，「所以並非加開公車，而是透過關係喬了一台包車，協助費鴻泰委員支持者上下車到投票所投票。」徐巧芯說，她都有向市府、當事人查證，也有證人、文字紀錄與電話錄音，在證據非常齊全的情況下才會提出指控。

而在受訪後徐巧芯補充說明，表示向她具名舉證的證人並不屬於里長張海秋所在的松友里，代表該名里長不僅是提供所謂「里民服務」，而是「試圖往外拉人上車投票」；此外收到包車邀約者年約40初頭，並非「行動不便長者」，自己僅先在晚間9時向里長確認是否有包車舉動、凌晨1時詢問所謂公車是什麼路線、是不是市府的，並未在凌晨3時還打給里長，更沒有所謂飆罵的舉動。