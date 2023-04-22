今年60歲的楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」成為奧斯卡首位亞裔影后，有「功夫女王」稱號的她，曾經是選美冠軍，如今選美皇后成為奧斯卡影后，更讓許多人對選美舞台抱持高度期待。全球以城市為主題的第一選美賽事「全球城市形象大使選拔大賽」最近開始報名，今年參賽者特別踴躍，擔任評審的名醫邱浚彥強調，楊紫瓊的努力是她最令人激賞的特點，期望選美參賽者都應該有這樣的精神。

選美博士張如君(右)多年努力，讓全球城市小姐選拔大賽成為國際矚目的賽事。左為評審名醫邱浚彥。(中華全球城市選拔協會提供)

來自馬來西亞的楊紫瓊，出身富裕家庭，原本立志成為芭蕾舞蹈家，卻因練舞導致脊椎受傷，1983年在母親的鼓勵下，參加了「馬來西亞小姐」選美比賽奪冠，並代表馬來西亞競選「世界小姐」寶座，因緣際會之下進入香港演藝圈發展。不輕易屈服的楊紫瓊，雖然順利進入演藝圈，但她一路走來兢兢業業，不但為戲苦練武打功夫，打戲都親自上陣，成為幾乎無可取代的「功夫女王」，更是好萊塢身價最高的亞洲武打女星。

邱浚彥擔任選美評審多年，他鼓勵年輕人要勇於表達自己，展現自己的獨特性。(中華全球城市選拔協會提供)

正如電影「媽的多重宇宙」片中的角色秀蓮一樣，楊紫瓊的人生以各種不同的身分持續戰鬥，從芭蕾舞者到選美皇后、武打女星變龐德女郎，現在成為奧斯卡影后，出道40年來楊紫瓊的多重宇宙能不斷發光發熱，不僅只是因為她堅忍不拔、吃苦耐勞的性格，更是因為楊紫瓊總是正向積極面對困難。

楊紫瓊的選美皇后經歷最近也鼓勵不少年輕人勇闖選美舞台。擔任全球城市小姐選拔大賽評審多年的法喬醫美診所總院長邱浚彥，也是大賽御用的美容雕塑醫師，他認為，自信是非常重要的特質，美的標準雖然離不開「三庭五眼」，但「心靈之美」最為珍貴，已經60歲的楊紫瓊從小就是美人胚子，經常在社交平台上大方展現真實素顏，不在乎臉上是否有皺紋，那是用人生經驗累積、由內而外散發的自信之美，從美學的角度而言，臉孔的確有所謂的「黃金比例」，但這些對五官比例的標準有時因人而異，全世界被公認的美女也並不一定符合這個標準，展現自信和獨特性才是致勝要訣，而楊紫瓊的努力也是她最讓人驚豔和佩服的特點，邱浚彥鼓勵參賽的選手們除了大方展現自己的獨特性之外，也應該讓大家看到年輕人的努力精神。

由選美博士張如君創辦的「全球城市形象大使選拔大賽」，目前擁有超過70個國家150個以上全球城市組織，加入這個新興選拔組織，並已成為全球以城市為主題的第一選美賽事，與環球小姐和世界小姐等並稱「全球五大選美賽事」，具有極高的國際知名度和影響力。「全球城市形象大使選拔大賽」的選手被稱為「溫暖女孩」，以青春靚麗和富有才藝以及善愛關懷的正能量著稱。今年選拔大賽的主題是「高質文教．光耀城市」，台灣賽區總決賽將於8月20日在台北美福大飯店舉行，目前已有不少年輕人報名希望能站上選美舞台展現自己。