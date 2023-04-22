香港女星「肥肥」沈殿霞2008年病逝，傳聞她立下遺囑要求女兒鄭欣宜滿35歲才可以繼承她的上億財產，但近日沈殿霞生前經紀人出面表示傳言並不屬實。而媒體人麥若愚最近上節目，分享當年沈殿霞不信鄭少秋偷吃，曾來台算命想知道婚姻未來走向，算命師看了鄭欣宜的命盤後直言：「妳這個小孩的父母宮完全破碎」，暗指一家三口很難圓滿，讓沈殿霞當場坐計程車哭回飯店。

沈殿霞15年前辭世，享壽62歲，她生前和「楚留香」鄭少秋有一段婚姻，並生下女兒鄭欣宜，傳聞沈殿霞當年留下了約2.3億台幣的遺產給鄭欣宜，但因為怕才21歲的女兒太小會被騙，又擔心女兒就此不努力工作，便立下遺囑要求女兒35歲才能完整繼承財產，2021年鄭欣宜曾對此事回應：「很搞笑，20幾歲出一次，30歲又出一次，其實不斷改我年紀，我覺得無所謂」，她還是會認真工作，做好每次表演，認為她的歌迷不會因此受影響。

沈殿霞曾帶鄭欣宜來台上節目。（圖／中時資料照片）

近日沈殿霞生前好友兼經紀人陳淑芬出面闢謠，表示所謂的35歲繼承遺產說法是子虛烏有，「我可以非常確定這不是真的，我絕對有資格去證明這一點」，並強調沈殿霞給女兒的愛是無窮無盡的。近日狄志偉則在《新聞挖挖哇》表示，他肯定有遺囑這件事，現在最新的說法並非等鄭欣宜35歲後就將錢全數給她，而是每個月提撥約7.5到8萬台幣給鄭欣宜使用，在台灣相當於中階主管的薪水。

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而麥若愚表示，當年沈殿霞費盡千辛萬苦才得到鄭欣宜這個女兒，就他看來絕對會將遺產都留給女兒，據知，兩人當年婚後鄭少秋主動提議要小孩，沈殿霞後來如願懷孕後便到加拿大生產，醫療團隊擔心全身麻醉會影響她腦部和記憶力，再加上她是主持人必須靠腦動口賺錢，就決定只給沈殿霞半身麻醉，生產過程中一度因為麻醉退了，讓沈殿霞被痛醒大叫，再補上麻醉藥，醒來後才看到得來不易的寶貝千金。

麥若愚說，當年沈殿霞知道鄭少秋和官晶華曖昧，便來台找算命師算鄭欣宜的父母宮，對方看了跟她說：「妳這個小孩的父母宮完全破碎，因為有一股很強大力量進來，妳弄都弄不了」，讓沈殿霞當場崩潰，當天算完命後坐計程車哭回飯店，司機知道她是有名藝人也不忍心，決定不收她計程車錢，可見沈殿霞當下哭得之悽慘。

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