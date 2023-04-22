桃園市龜山區某國小3年級期中考社會科考卷，爆出與鄰近安親班前一天使用的複習卷高度雷同，校方接獲學生反映後，緊急開會決議重新出題，將於27日第1節彈性時間重考，總計影響10班約250名學生，已請命題老師於周一遞交書面報告說明原委，之後提交成績考核委員會審議。

龜山某國小20日起一連2天舉行期中考試，21日考完社會科後，有2名學生向教師反映，和他們前一天在安親班寫的複習考卷重複性高，甚至連出題順序都一模一樣，教務處獲悉後比對，確實高度重疊，進一步調查疑似都出自書商提供的試題光碟。

校方緊急開會討論，為維護成績公平性，決議高度重疊的期中考試社會科考卷不批改、不算成績、不發還學生，將由同一位出題老師重新命題，於27日第1節課重考，請原時段任課教師隨堂監考，因該堂是彈性時間，3年級全都是級任老師的課，不會影響教學進度，已立刻公告並請3年級老師轉知所有家長和學生。

該校校長指出，學校有審題機制，也都有落實讓該年級所有任課老師審閱並簽名，但也坦言審題多是針對考題有無超出公告出題範圍、題目正確性、觀念或答案有無爭議、檔案是否錯誤等，直言坊間試題多，任課教師實在無法海撈一一比對，命題教師應展現專業，題目要能經得起檢驗。

該校校長坦言有疏失，會加強向師長宣導，未來審題也會加強檢視重疊性，該出題老師也承認雷同度高，將於周一遞交書面說明原委，校方也會提交成績考核委員會審議。