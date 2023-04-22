有些人平時溫和好相處，看似沒有任何脾氣，可是一旦暴怒後不僅講話變得有攻擊性，甚至可能會動手打人，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、處女座、巨蟹座容易累積到一定的怒氣後情緒爆發，並且有可能會拿起物品來威嚇他人。

▍金牛座

金牛座平日溫和好相處，可一旦發起脾氣來，肯定是一個爆字！怒髮衝冠的場景免不了，有時還會有攻擊性，不論是語言方面的，還是肢體方面的。而金牛座的硬脾氣會氣很久，旁人見狀，最好早點離開現場。

▍處女座

愛挑剔的處女座，很容易不爽人，但平時還可以維持斯文有禮的樣子，見到不爽多半離開現場，可是如果真被氣到，那可是會把積怨已久的怒氣，一次飆光。動手修理人和講話毒舌是必備條件，會和平日形象差很多。

▍巨蟹座

巨蟹座看似靦腆客氣，實際上他們是能不動怒則不發脾氣，但一發脾氣會嚇死人！只是這種情形多半發生在私底下，一般人看不到。當他們尊嚴、積壓已久的情緒被嚴重踩到時，就會爆炸並且拿起物品威脅別人，像是要跟別人拼了命似的。

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