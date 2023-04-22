環保署今天舉行「氣候變遷署籌備處」揭牌典禮，人力將從氣候變遷辦公室的48人成長至84人，有助於氣候變遷法公告後增加的行政事務，環保署署長張子敬表示，氣候變遷署籌備處的成立也代表環保署的組織改造已經啟動，希望朝野各黨立委支持改制環境部。

氣候變遷署籌備處設有「綜合規劃組」、「排放管理組」、「減量推動組」及「調適韌性組」4組共15科，人力除了環保署氣候變遷辦公室現有48名人力外，更將持續增補至84人。

張子敬表示，2015年通過的「溫室氣體減量及管理法」通過後，一直以任務編組的方式推動溫室氣體管理，總統蔡英文在2021年的5月20日宣誓2050淨零排放為國家的目標，並陸續完成淨零排放路徑、12項關鍵戰略，並完成氣候變遷因應法修正，但各界更關注後續碳盤查、登錄、碳費及碳交易等。

環保署今天舉行「氣候變遷署籌備處」揭牌典禮。（林良齊攝）

行政院院長陳建仁則說，在全球對抗氣候變遷的時刻，行政院核定成立環境部氣候變遷署籌備處，是推動淨零轉型及國家永續發展重要的里程碑，為落實淨零決心，行政院完成2050排碳排放路徑的規劃，並在今年核定。

陳建仁指出，氣候變遷因應法施行後會加強氣候的治理，並規劃徵收碳費，提升產業競爭力，讓國家能夠因應這個後面變遷的調適能力，因應氣候法通過以後的業務就要增加，組織的量能也要隨之提升，因此也推動組織改造，把環保署改制為環境部，並設立氣候變遷署。

陳建仁提及，氣候變遷已對台灣造成很嚴重的旱災的挑戰，如中南部超過600多天沒有下大雨，所幸因為超前佈署，對我國的影響比起百年大旱來減少很多，台灣要配合全世界所有的國家一起來努力，才能夠確保人類的環境越來越穩定，把氣候變遷的影響降到最少，也希望台灣的各項產業都能夠跟跟國際接軌，確保產業的這個競爭力，締造台灣的永續發展。