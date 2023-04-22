有意角逐2024總統的台灣民眾黨主席柯文哲，美東時間21日上午前往雙橡園會見駐美代表蕭美琴，柯透露蕭美琴提到，來到美國，每一個決定都影響到國家，覺得壓力很大，他則向蕭表示「辛苦了！」

台灣民眾黨主席柯文哲美東時間21日上午前往雙橡園會見駐美代表蕭美琴。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲華府行程最後一天，上午拜會蕭美琴，兩人在雙橡園舉行30分鐘閉門談話。會中，柯文哲除與蕭美琴分享此行心得，也與大使討論如何藉由台灣的經濟、文化強項拓展外交空間，柯並感謝外館人員的辛勞，為拓展台灣國際生存空間遠離家鄉，努力不懈。

柯會後受訪說，雙方談很多，蕭美琴介紹她在美國做的工作，蕭美琴詢問這次他拜訪美國國會、智庫是否有心得，大家經驗分享。

台灣民眾黨主席柯文哲美東時間21日上午前往雙橡園會見駐美代表蕭美琴。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲表示，蕭美琴也提到，以前在國內最多就是選民服務，雖然很煩，但是來到這個地方，每一個決定都影響到國家，所以覺得壓力更大，他告訴蕭美琴「辛苦了」。

由於蕭美琴被點名為民進黨總統參選人賴清德的副手人選，對於兩人受否談到未來可能變成競爭對手的關係，柯文哲說，沒有談到這個。

台灣民眾黨主席柯文哲美東時間21日上午前往雙橡園會見駐美代表蕭美琴。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

媒體追問，訪美行程後， 認為美方比較信任賴清德還是他？柯說，沒有什麼信任不信任，其實他剛剛跟蕭美琴有討論到這一點，台灣不管誰執政，跟美國的關係都一樣，唯一也許會有不同的是對中國的應對方式。

他強調，因為台美之間的關係，不管誰執政都一樣，沒有信任誰或不信任誰，對美方來講都一樣。