民進黨新北第三選區（三重區）立委初選民進入白熱化，各參選人使出渾身解術紛紛找來大咖站台，其中蘇系初選參選人、新北市議員李余典今(22日)公布派系領袖、前行政院長蘇貞昌的催票影片，蘇貞昌在影片中系數李余典這數十年為三重爭取的建設與政績，籲請民眾支持李余典進軍國會。

民進黨新北第三選區（三重區）立委初選民進入白熱化，各參選人使出渾身解術紛紛找來大咖站台，其中蘇系初選參選人、新北市議員李余典今(22日)公布派系領袖、前行政院長蘇貞昌的催票影片。(黃敬文翻攝)

蘇貞昌在影片中提到，憶起當年黑黑臭臭佔地400甲的二重疏洪道，是當年與李余典攜手一步一腳印的建設改變，打造成現在的新北大都會公園；另外李余典為了地方的交通建設，當年從台北縣追到行政院，爭取預算建設三重捷運、機場捷運、以及環狀線，並增設許多的地下停車場，更在影片中大讚李余典關心孩子，為學校翻新操場、改建廁所等建設。

蘇貞昌提到，李余典一生都在為三重來服務，是三重最在地、最熱心、最有經驗的民意代表，拜託大家給李余典一個前進立法院的機會，繼續為三重努力為台灣做事。

除了李余典搬出派系領袖助陣外，初選參選人、正國會的前新北市議員李坤城今早也在民進黨前台北市黨部主委吳怡農的陪同下，前往三重龍門市場掃街拜票，下午還會與新竹縣竹北市長鄭朝方同台，展開車隊掃街。

而另位初選參選人、英系新北市議員彭佳芸今早則在甫贏得黨內立委初選的北市議員王世堅陪同下，一同到三重力行市場掃街拜票，全力在最後階段展開衝刺。