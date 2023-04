以SDGs為主題的玩具展「Toys Go Green-永續好玩聚」,自即日起至5月1日在高雄市政府青年局轄下青創空間「Pinway駁二8號倉庫」展出,本次是與台灣玩具教育發展協會共同舉辦,不僅展出近百款主打環保永續設計的玩具與書籍、專為親子互動的Fun電體驗空間,展期週末更加碼各式豐富趣味活動:親子「綠」動、說故事姊姊、特工隊親子桌遊、So Fun!小丑表演互動秀等,鼓勵親子一起透過遊戲,探索我們居住的環境,從遊戲中學習愛護地球與永續發展。

德國玩具品牌Hape以天然木頭和竹子設計熊貓的豪華竹屋,讓孩子激發創造力搭建幾何造型。(高雄市青年局提供)

高雄市青年局張以理局長表示,SDGs永續發展目標是全球政策趨勢,Pinway今年第一場展覽即以環境議題出發,透過永續玩具、繪本與遊戲探索,將永續教育、環保議題傳達給大小朋友。本次展覽同步全球,首度在台展出世界最大的德國紐倫堡玩具展中全球木育玩具的前三名,讓民眾不用出國,來高雄就有機會認識體驗永續好玩具。

透過親子天下的「SDGs特工隊桌遊」認識17項聯合國永續發展目標。(高雄市青年局提供)

這次「Toys Go Green-永續好玩聚」玩具展分為三大展區:「Toys By Nature」展出以天然資源製造的玩具、「Recycle And Play」區域的玩具則是利用回收材料製成,以及「Sustainability for Kids」則以SDGs互動式繪本、雜誌及環境議題桌遊為主。透過展區各種主題玩具,例如德國品牌Hape以天然木頭和竹子設計熊貓的豪華竹屋,將竹筷變身創意竹棒玩具,讓孩子激發創意搭建各種幾何造型;西班牙的miniland運用植物纖維材質,提出彩虹熊分類排序玩具,讓孩子從遊戲中學習愛護地球,以及親子天下的SDGs特工隊桌遊,運用遊戲多元腳色引導讓孩子認識17項聯合國永續發展目標,鼓勵親子合作一起探索完成各個項目,從玩樂中學習認識環境永續發展。

Toys Go Green永續好玩聚-展覽設置玩具體驗區,讓小朋友動手體驗永續玩具。(高雄市青年局提供)

青年局表示,展覽期間每個週末更同步推出免費超值的親子活動,包含「襪」好厲害親子「綠」動、So Fun!小丑氣球表演互動秀,以及「說故事姐姐」等精彩有趣內容,5月1日更特別加碼一場由親子天下帶領大家挑戰「特工隊桌遊體驗」,限量10組報名。此外每日前十名於展場拍照打卡,還可獲得精美小禮物;現場還有花式卡通造型棉花糖,讓你逛展有吃、有學,還能帶小孩一起Fun電!