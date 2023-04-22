蔡英文總統22日前往雲林縣台西鄉，主持全台最大太陽能光電場「雲林新興電廠」啟用典禮，強調這是台灣光電發展重要的里程碑，2050淨零轉型是全世界目標，也是台灣目標，雲林日照充足，是非常適合發展太陽能光電的地方，政府會在雲林台西設置雲林綠能專區，逐步落實能源轉型。

蔡英文在行政院副院長鄭文燦、雲林副縣長謝淑亞、立委劉建國等人陪同下，前往台西鄉新興工業區，她表示今天是世界地球日，很高興與大家見證韋能能源「雲林新興電廠」開幕，歐盟碳關稅預計今年10月開始實施，台灣落實能源轉型，可讓國內企業加速打入國際的綠色供應鏈。

蔡英文提到，目前台灣至少有25家企業加入「RE100綠電倡議」，承諾未來逐步百分百使用綠電，這25企業去年營業額總額超過5兆元，接下來陸續有數百家國內企業提出綠電需求，顯示再生能源是刻不容緩的議題。

蔡英文指出，這幾年來我們積極推廣再生能源，也已經有可觀的發展，雲林日照充足，是非常適合發展太陽能光電的地方，政府會在雲林台西設置雲林綠能專區。

蔡英文說，「雲林新興電廠」是目前全國最大光電案場，裝置容量達到272MW，1年發電量可供應雲林縣9萬戶一整年民生用電，除能滿足產業綠電需求，還能帶動上兆元投資。台灣政府有策略滿足供應鏈綠電需求，也有決心壯大綠能產業，逐步落實能源轉型。