今（22）日農曆3月初3是北極玄天上帝生日，做生意、業務人員等都應該前往祭拜祈求生意興隆；另外，今天也是傳統習俗的「桃花節」，命理老師教大家簡單方法招桃花、增進和另一半的感情，還能吸引貴人接近。

豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，玄天上帝有鎮邦護國之神、降妖伏魔之神之稱，亦有護持武運及延年益壽的神力，因此曾受玉帝冊封為「太上紫皇天一真人玄天上帝」、「玉虛師相玄天上帝」等職。

高宏寓提醒，做生意、創業者、開發者、電商、業務人員可於今日前往祈求生意日進斗金；流年不利、運勢低迷、久病不癒者，可報名禮斗法會，消災解厄；諸事不順者可找專業地理師運用風水造運納財，化小人為貴人，化阻力為助力。

今天除了是玄天上帝的生日，也是傳統習俗的「桃花節」，想增加職場貴人運或新戀情，可把握午時11：10至12：00、酉時17：10至18：50，買束紅百合及紅玫瑰增加好人緣。

另外，今日23：10至24：00可準備芙蓉、艾草或是榕樹葉各7片，加紅色玫瑰花瓣7朵，倒入浴缸泡澡，或放於臉盆，用熱毛巾擦拭全身，單身者可招桃花，已婚夫妻更可使感情增溫。

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