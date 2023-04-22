墨西哥政府今天表示，墨國總統專機已經賣給中亞國家塔吉克。墨國現任總統羅培茲歐布拉多反覆藉著這架飛機抨擊前任總統鋪張浪費，如今這起政治事件似乎即將落幕。

這架波音787型夢幻客機（Dreamliner）的談定售價落在9200萬美元（約新台幣28億元）左右。（圖／美聯社）

路透社報導，羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特（Twitter）上宣布，這架波音787型夢幻客機（Dreamliner）的談定售價落在9200萬美元（約新台幣28億元）左右。這架飛機曾為前任總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）效力，羅培茲歐布拉多則從未使用。

羅培茲歐布拉多在推文附上的影片中表示，出售總統專機一事展現出墨國政治在他的領導下已有所改變。

他說：「重要的是，大家都知道人們以前的想法和政府的所作所為，就像小暴君一樣…再也不會了。」他坐在皮革高背座椅上，兩旁有官員在場。

關於出售總統專機給塔吉克的更多細節將於下週公布，包括羅培茲歐布拉多形容的高昂飛機維護費用。

法新社報導，左翼撙節擁護者羅培茲歐布拉多從2018年競選總統以來便矢言要甩掉這架飛機，還說「就連（美國前總統）川普都沒有這樣的飛機」。

羅培茲歐布拉多在宣布出售總統專機的影片中說：「使用這架飛機會讓我感到可恥，這是真心話。」

他表示，出售飛機的收入將用來在墨國南部貧困地區興建2座醫院。