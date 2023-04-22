台南市崑山科技大學今天歡度58周年校慶，該校畢業的台南市餐旅教育協會理事長周立峯，因致力推廣國內餐旅及媒合學生實習工作機會，獲頒今年的企業經營類「校友傑出成就獎」。周立峯表示，將持續跨域與台南、高雄地區的科技大學教授群，共同舉辦有關咖啡烘焙研習、咖啡拉花比賽、VR旅店導覽＋3D旅遊等活動，提升各界成員的專業能力。

崑山科大為表揚校友傑出成就、提升校譽，以及樹立在校學生學習的典範，特別訂定校友傑出成就獎選拔，並於校慶當天舉辦頒獎典禮。今年第17屆的企業經營類校友傑出成就獎，由110年度企管所畢業的周立峯獲得。該獎項由崑大企管所所長呂德財推薦，經委員會審核其16項具體傑出事蹟後，表決通過。

崑山科大表示，周立峯在台南市深耕20餘年，具備札實、深厚的業界實力與餐旅業專業背景，一直是全國各大飯店、遊樂區、休閒觀光農場、餐飲業積極合作的事業夥伴。

周立峯也說，未來將運用人脈資源，規畫結合產官學民單位，整合觀旅局風景區、文化局古蹟、觀光工廠等門票、星級旅館、特色民宿、溫泉飯店、台南美食小吃及伴手禮，並配合台南市政府舉辦的台南400年，9月推出收納大台南吃喝玩樂行業近500家的「台南旅遊美食護照」，希望掀起觀光熱潮。