民進黨台東立委初選電話民調結果出爐，由前立委賴坤成挑戰3連霸立委劉櫂豪，最終賴坤成以45.64％勝過劉櫂豪的37.23％。

賴坤成競選總部熱鬧滾滾，不斷湧入支持者到場祝賀、現場也放起鞭炮，在地政治大咖包括縣議員黃治維、前東服中心執行長洪宗楷、無黨籍議員林參天到場為他祝賀，而他本人則是祝賀電話接不完，隨後也在一片歡樂聲中發表感言。

民進黨台東立委初選電話民調結果出爐，由賴坤成出線。（民眾提供）

賴坤成眼眶含淚表示，在台東脫離政壇12年了，他已經14年沒有聽到自己的鞭炮聲，終於有機會拿到門票來參加2024立委大選。他指出，決定投入民進黨立委黨內初選是3月22日，到昨天4月21日，短短1個月民調從40比21，短時間衝過黃金交叉線，很感謝大家的支持。

賴坤成強調，他有8年的市長及2年的立委經驗，他允諾要台東解決問題，從現在開始會組成最強團隊，為台東鄉親來努力，也會積極扮演溝通協調角色，把各式問題落實實現。

最後他建議黨中央將劉櫂豪列為不分區，或是專心為賴清德輔選，「大家一起合作，不是很好嗎？」