中方最新一艘萬噸「咸陽」艦解纜起航 首度展示先進武器裝備

就在中方海軍周日（4月23日）即將慶祝建軍74周年之際，傳出舷號108的「咸陽」艦最近入列中方海軍，而這是第8艘055型萬噸驅逐艦，顯示如今8艘055大驅已全員到齊服役。

據中方官媒《環球時報》21日報導，央視周五說，剛服役的「咸陽」艦最近從解放軍南部戰區海軍基地出發，執行作戰訓練任務。而要求匿名的中方軍事專家周五說，如今服役的8艘055型大驅中，有4艘隸屬解放軍北海艦隊，而另外4艘則服役於南海艦隊。

專家指出，他們將在維護中國主權、安全、領土完整和發展利益上扮演要角。而觀察家說，近3年來，055刑大驅已參加在黃海、日本海、白令海、菲律賓海、東海和南海等海域的遠海訓練，也是中方海軍航母編隊的成員。

據央視報導，曾在上一代驅逐艦上服役的「延安」艦機電部門部門長劉聖海說：「對比上一代驅逐艦，055型艦平臺大、帶的東西更多，在海上待的時間更久，還實現了全燃氣輪機推進，跑得更快！」

而對海作戰部門部門長張軼則說：「055型艦130毫米艦砲武器系統具有對海、對陸遠端打擊功能。資訊獲取、指揮控制能力提升。」

此外，對空作戰部門部門長郭學輝說：「055型艦載彈量更大了、射程也更遠了。編隊協同防空作戰指揮能力更強，能夠協同水面、空中作戰兵力，進行協同探測、指揮和抗擊任務，信息化處理能力更強，使用的手段更多，資源和性能也是最優。」

觀察家說，055型驅逐艦的排水量超過1.2萬噸，武裝了112單元飛彈垂發系統，並擁有更強的戰況覺知能力。《艦載武器》雜誌執行主編石宏指出，就整體戰力而言，055是世上頂尖的驅逐艦，而隨著它們持續服役，將有助於提升中方海軍戰力。

而分析家則指出，中方未來可能打造更多055型驅逐艦，並應用能提升整體戰力的新技術。