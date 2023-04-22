56歲美容教主牛爾老師，畢業於建中、台北醫學大學，因在節目《女人我最大》擔任講解嘉賓而走紅，推出多本暢銷美容書籍，也是3大保養品牌的創辦人。疫情肆虐3年，牛爾也幾乎淡出螢光幕，20日罕出席公開活動，大方秀出滿頭白髮，並透露聲帶手術復原狀況不佳，嘶啞成為特色。

牛爾20日現身自家品牌的公益活動，男星謝祖武到現場力挺。牛爾受訪解釋淡出的原因，原來過去因主持活動，經常得大聲講話，加上胃食道逆流影響到聲帶，前幾年有動聲帶移植術，把腹部的脂肪打進聲帶，以便增厚聲帶後可以關起來。

謝祖武替牛爾站台。（圖／京城之霜提供）

牛爾進一步提及，術後恢復狀況沒有很好，才知跟胃食道逆流有關，儘管聲音沒有達到理想的水準，但他不想再動第二次刀，樂觀地說：「嘶啞也是一種特色。」目前日本、台灣兩地飛的牛爾，剛從日本返台，表示在日本飲食控制得宜，胃的毛病改善許多。

牛爾去年底曾在節目《小姐不熙娣》表示，動了聲帶手術後，情況反而變糟，聲音常分岔，笑說變成個人特色；至於淡出的原因，牛爾坦言想要轉型，因年輕就有少年白的困擾，總是在染頭髮，飛到日本休息3個月的時間，慢慢把白頭髮養回來，大方地以真實樣貌面對外界。

目前工作量大減的牛爾，把重心放在過好生活，注重養身和飲食，一周只會抽出一天拍攝YouTube影片，服務14萬訂閱者，開玩笑地稱：「其他天就在那邊混吃等死，啥事都不做」，過起半退休的日子。