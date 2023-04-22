北高雄產業園區今天上午舉行動土典禮，高雄市長陳其邁表示，北高雄產業園區位於原來台糖九鬮的農場，因應台商回流、中美貿易戰供應鏈重組，預計約42公頃園區面積，大約可提供25公頃的產業用地，未來可創造大概128億的年產值，增加2400個就業機會。

北高雄產業園區今天上午舉行動土典禮，高雄市長陳其邁表示，未來可創造大概128億的年產值，增加2400個就業機會。（林雅惠攝）

陳其邁說，高市府近年積極招商引資，吸引國內外廠商搶進投資，投資額約6000億元，創造3.1萬個就業機會。其中岡山是高雄扣件、金屬重要聚落，周邊土地已飽和，市府攜手中央推動北高雄產業園區開發，解決產業用地需求，發展「低碳、低污染、就業機會高」產業為主軸，並積極輔導傳統業者導入智慧科技，轉型航太、醫材等高值化產品，強化產業量能與附加價值，打造友善、生態園區環境。

陳其邁說，北高雄產業園區對於很多在地廠商及投資者都有強烈需求，這裡交通相對方便，也連結橋科、路科及岡山重大的工業區，更是北高雄螺絲扣件最重要的生產聚落，所以對土地的需求非常強勁。

經濟部長王美花、市長陳其邁、各委員議員及業界與會代表動土祈福園區開發圓滿順利。（林雅惠攝）

陳其邁指出，市府在交通、排水、周遭的生活設施務必在園區開闢時能夠優化綠地、公園、滯洪池等相關設施，把交通及環境衝擊減到最低，來提供一個合宜且交通最便捷的產業園區，讓整體產業能夠轉型，更多的就業機會可以提升。

對於園區附近聯外道路狹小，陳其邁說，有幾個重要的聯外道路，包括高鐵橋下的台39及岡山第二交流道，路科路段的東延，都已獲得國科會、交通部及上次前行政院長蘇貞昌南下時，都已同意加速進行開發。

至於期程上，陳其邁說，園區最近的路是台19甲，因此在園區開闢過程，除了台19甲市府會根據整個交通流量及當地交通狀況，依其時段和路線做妥善規劃，務必讓整個環境的衝擊，依照原來設廠的規畫落實執行，以減少交通衝擊。

經發局長廖泰翔透露，北高雄產業園區距國道1號高科、路竹與岡山交流道均只要15分鐘車程，西側臨近省道臺19甲線，交通相當便利，未動土前就有多家廠商踴躍詢問，5月招租的第1區用地為6.53公頃，約可提供20家廠商進駐空間，水電到位及各項設施一應俱全，建廠和公共設施將同步推動，呼籲有意投資的業者把握機會。