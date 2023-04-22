第一場台北說明會自4月21日起啟動，介紹輔導措施內容，現場設有諮詢攤位，由專人提供解說，並同步直播，讓無法到場的業者也能第一手接收資訊。後續說明會將到臺南、新竹、高雄、桃園、臺中及花蓮各地巡迴舉辦。

經濟部配合行政院「疫後強化經濟特別條例」，推動產業及中小企業升級轉型措施，以「穩經營、助轉型、留人力、注資金」多元作法因應經濟變局，貿易局則以加強提升業者數位行銷能力及低碳轉型兩大重點，積極協助業者出口拓銷。

貿易局表示，企業面臨數位轉型與綠色轉型的多重挑戰，希望透過一系列的措施，幫助業者提升數位行銷能力、運用智慧科技，精準開發海外客戶、協助業者全球布局分散市場、輔導出口產品減碳包裝，以及協助會展業者進行減碳化工作，希望協助更多中小企業提升國際競爭力，開創更多海外商機。

貿易局已於4月17日公告受理申請輔導措施。業者可以透過經濟部單一窗口、貿易局及執行單位、外貿協會網站設置的「疫後強化經濟特別條例專區」，掌握詳細申請資訊及輔導內容。

有意申請的業者可參考貿易局「經貿資訊網」(https://www.trade.gov.tw/)及外貿協會「協助中小企業出口拓銷及會展減碳措施網站」(https://exportnexpo.taiwantrade.com/home/home.html)，查詢相關申請資訊及輔導措施，歡迎業者踴躍線上提出申請。