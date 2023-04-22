MPJ pumps, sidesteps, buries the three 🎯



His 25 points were huge for the Nuggets as they secure a 3-0 series lead.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/S9dXG0s0Lc — NBA (@NBA) April 22, 2023

西區龍頭金塊看來已經提前準備好要晉級到下一輪了！「小丑」約基奇22日拿下20分、12助攻與11籃板的大三元數據，帶領金塊最後以120比111力退地主灰狼，搶下3勝0敗的季後賽首輪聽牌優勢，在NBA歷史當中還沒任何球隊能從這種逆境當中成功，雙方G4將於24日進行。

靠著次節一波9比0猛攻，金塊打完上半場取得61比55領先，光在上半場，金塊就有4人得分上雙，除了波普半場13分，約基奇也拿11分、7籃板及5助攻，再次預告準備拿到大三元，反觀灰狼則以愛德華茲與唐斯各有13分最高，戈貝爾卻提前吞下3犯。

約基奇第三節還剩5分51秒就吞第4犯，也讓金塊只能提前讓他下場休息，灰狼趁機追上落後差距，打到最後10分32秒，雙方只差3分，幸好金塊重新換上約基奇穩住領先局面，約基奇也很快完成大三元，隨著戈貝爾最後1分38秒犯滿離場，也宣告灰狼敗局。

除了約基奇交出今年季後賽首次大三元，麥克波特也幫金塊貢獻23分、9籃板，賈瑪莫瑞18分、9助攻與6籃板，阿隆戈登與波特各有14分，布魯斯布朗12分；灰狼以愛德華茲36分最高，唐斯也有27分，戈貝爾18分、10籃板，康利12分。