新北市近日連續發生槍擊案，行政院長陳建仁昨要求新北市政府負起責任，國民黨團質疑，掌握各縣市警察局長人事權的行政院、內政部，針對台灣各地治安惡化、槍聲不斷，只會將責任甩鍋給藍營執政縣市政府首長；昔日前行政院蘇貞昌震怒撤換警長，今日所謂溫暖堅韌陳內閣，只會站在一旁看笑話？

總召曾銘宗表示，內政部長林右昌針對新北市槍擊案稱「自有公評」，但負責國內治安的內政部長現在是誰？內政部長的責任呢？陳建仁說「希望市府要負起責任」，行政院都沒有責任？行政院長是局外人嗎？昔日蘇貞昌對於當時高雄、台南治安惡化震怒，當下撤換了高雄、台南兩市警局長。

曾銘宗指出，在台南市去年11月10日發生88槍槍擊案，也沒有看到行政院、內政部要求台南市政府負起責任，曾更舉此前內政部長徐國勇也曾親口表示，治安工作內政部長有責任，行政院也有責任，因為警察局長人事權都是由部長遴選而由閣揆指派，當然地方也要配合，但閣揆和部長絕對是有責任。

國民黨立委李德維表示，陳建仁內閣除了「溫暖、堅靭」，更該把治安整頓好；國人難免會懷念起前行政院長郝伯村的「治安內閣」；至於內政部林右昌，警政人事一條鞭，既掌握人事權，政院和內政部找到方法和地方共同整頓治安，刻不容緩。

國民黨團呼籲，對於近期發生新北市槍擊案，行政院、內政部把責任甩鍋給地方政府，似乎和中央一點關係也沒有，當作局外人，還在一旁看笑話的情況，給予陳建仁、林右昌最嚴厲的譴責，並強調除了警察系統，法務部檢調系統和數位部也要全力打擊犯罪和詐騙。