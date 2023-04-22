民眾黨主席柯文哲正在美國訪問，美東時間21日前往雙橡園拜會駐美代表蕭美琴。柯文哲妻子陳佩琪卻在臉書發文指，柯傳訊「差不多XXX可以封殺我們的，都做了」。柯受訪回應，陳佩琪的個性就是想到就寫，請大家一笑置之就可以了。他也說，該見的都見了，這不是自己的功勞，而是台灣在美國重要性提升。

對於出訪美國是否感受到阻力？柯回應，還好啦，「該見的都見了」，美國還是相當注重台灣，也許現在美中對抗的局勢形成，台灣在美國的重要性變大很多，這一點蕭美琴也是這樣講，以前要去見那些議員不是那麼容易，現在大部分要見都很容易見。

媒體問台灣官方的助力與阻力，哪個比較大？柯文哲強調，「人家幫忙我們都說謝謝」，不過老實講此次華府行程主要是由美國在台協會AIT安排，他的態度是，美方認為他該見誰，他就見誰，所以他進入AIT華盛頓總部3次。

柯文哲直言，有些國內名嘴講的不對，美國官員跟他見面都在AIT，因為如果在城市層級就算了，要進國務院、國防部還可以，而他現在是總統候選人，所以會面都在AIT，「我看國內名嘴他們自己也搞不清楚。」柯強調「該見的都見了」，雙方充分溝通。

對於此次訪美見到的美方官員是否比預期的好，柯文哲說，這不是自己的功勞，是因為台灣在美國重要性提升，美方一定會安排負責區域最高層級的官員來處理，這不是他個人的原因，而是因為台灣在現階段對美國來講最重要，美方認為中國是最大的威脅。他強調「這是國際局勢，與他個人無關」。