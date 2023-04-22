38歲香港男星周永恆2010年與趙頌茹奉女成婚，之後傳出他對女方暴力相向，還疑似跟港視小花劉依靜、O.M.G成員黃芊詠過從甚密，2018年周永恆與趙頌茹簽字離婚，讓男方被網友封為「世紀賤男」，半年後周永恆則與大陸陳姓女友結婚，近日港媒報導，周永恆疑似遇到剋星，反遭二婚妻子毆打，還傳出周永恆的爆頭驗傷照片，但陳女受訪否認有此事，並揚言會蒐證提告。

周永恆2001年經叔父周啟生介紹出道並發行專輯，也演出TVB電視劇《青出於藍》，但他和趙頌茹一段失敗的婚姻更受外界矚目，因為男方對女方家暴鬧上法院，兩人離婚後，周永恆隨即和大陸陳姓女友再婚，並生下一子，2019年周永恆傳出在尖沙咀與一名男子打架，從此完全消失在社群網站，而陳女仍繼續在IG分享近況，今年2月則傳出兩人疑似婚變，陳女刪光所有過去兩人合影及婚紗照。

據《香港01》報導，作詞人因葵（陸謙遊）最近在臉書曬出疑似周永恆被打爆頭的照片，無奈說：「無論你認不認識圖中男主角，你們覺得他是什麼人不重要，清官難審家庭的事，但一個女人可以不停地說假話，誣蠛她丈夫，還要到處唱給他親愛的朋友們聽，說她丈夫打老婆」，並表示這些照片就是「那個男人」受傷的證據。

因葵說，周永恆被打到疑似進了醫院做腦部手術，指出：「其實有暴力傾向的是個女人」，暗指他被現任老婆陳女毆打，而陳女後來回應《東網》說：「不是事實的報導一律不回覆，如有必要我會起訴相關未經我的人證實的一切新聞來源，謝謝關心」，當事人周永恆則暫未被聯繫上。

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