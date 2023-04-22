新北市五股區成泰路四段附近的觀音坑溪橋，在昨(21日)下午發生斷橋事故，造成3名工人跟著橋梁墜落，救起後立即送往醫院急救，然而竟傳出三名受傷工人沒有加保勞保；立法委員林淑芬透過社群平台爆料，展開抽換該橋吊索工程的3名受傷員工，不僅都沒有勞保，連職業災害保險也沒有，痛批市府踐踏勞動者的性命安全。

林淑芬昨日晚間10時許透過臉書發文爆料，現場進行抽換該橋吊索工程的營造公司3名受傷人員，竟都沒有勞保，也沒有投保職業災害保險，痛批新北市政府的公共工程如此輕忽工安、輕忽人命，踐踏勞動者的性命安全，「非常可惡」。

對此，新北市水利局緊急以留言的形式在林淑芬的發文底下回應，強調就工程案查核保險項目包括營造綜合保險、第三人意外責任險及雇主意外責任險，承商皆符合契約規定，以提供工程執行之保障。

水利局指出，另外契約規定承商有為員工投保勞保之義務，本次傷者王男為工地主任，審核時有加勞保，現查中途退保，李男及陳男等2名施工人員則未投保，新北市高灘處將依契約規定按勞保給付標準（該投保薪資以3倍基本工資計算），由高灘處代為賠償受害勞工，後續再行向廠商追償。

新北市議員顏蔚慈表示，新北市府不僅公共工程螺絲掉滿地，連事關勞工的基本權益都絲毫不顧，強烈要求新北巿府全面檢視公共工程的稽核，以及落實勞動三級檢查。