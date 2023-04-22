7所全球公民培力計畫的186位高中職學生參與展攤，設計出各類有關永續發展的國際倡議計畫。（教育局提供）

4月23日是世界閱讀日，新北市教育局今以「閱讀樂遊趣」為題，展現轄內學校跨域閱讀成果，現場規畫42個跨域閱讀攤位，以及186位高中職生的攤位，展示各校的國際倡議行動方案，盼為全球永續盡一份力。教育局表示，新北市是唯一成立跨校閱讀教師共備共學社群的縣市，每年國中小購置圖書經費達5千萬以上，讓孩子培養閱讀習慣，培養優質競爭力。

教育局長張明文表示，新北市將閱讀教育列為重點政策之一，今年新北閱讀節以SDGs為主題，首次從幼兒園到高中都有攤位展出，現場有42個跨域閱讀攤位、新北市立圖書館行動書車和轄內培訓的故事劇團編演的6部戲劇，以此推廣城市閱讀。

教育局指出，新北市轄內國中小有278位國中小閱讀推動教師，閱推教師們利用3年的時間研發出17個SDGs的課程模組，目前已完成11個課程模組，今天在現場的展攤也展示出教師研發的互動課程和遊戲，未來也會持續研發其餘6個議題的課程模組。

另外，現場展攤的「新蛋心閱讀社群」是由新莊、淡水、瑞芳區的國小閱讀夥伴組成，以「飢貧現場、永續惜食」為主題，結合公益團體「食物銀行」，設計課程和體驗活動，讓學生理解全球貧窮和飢餓狀況。

17所全球公民培力計畫的186位高中職學生也參與展攤，設計出各類有關永續發展的國際倡議計畫，秀峰高中分享He For She性別平等自製繪本，倡導性別平權；明德高中以海洋保育為題，展現以海洋廢品創作的藝術作品；新北高中發展自製國際議題桌遊，讓參與遊戲的民眾體驗國家發展和環境保育的拉鋸戰。

教育局表示，市府除了在校園推動閱讀，也積極擴展家庭閱讀教育計畫，這次展攤主題有「好記憶『袋』著走」及「家人共讀飄書香」，強調家庭閱讀重要性，更將閱讀延伸至高齡長者，像是米倉國小就以樂齡長者與學童為對象，邀請閱推師、故事志工和兒童文學作家參與，堆甕家庭閱讀教育。

教育局說，閱讀力是孩子的競爭力，新北市積極推動閱讀教育，同時積極充實閱讀資源，新北市閱讀教育政策將持續以「適性閱讀與圖書館智慧升級」為核心，引進大數據平台，讓孩子在培養閱讀習慣之餘，可以結合跨域議題，發展出閱讀課程模組，提升競爭力。