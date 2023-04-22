【全程字幕】陳佩琪發文曝柯文哲簡訊！指「XXX能封殺我們的都做了」 本人大笑喊：一笑置之 @ChinaTimes ​

有意角逐2024總統的台灣民眾黨主席柯文哲，在美國華盛頓的行程最後一天，美東時間21日來到雙橡園會見駐美代表蕭美琴。柯文哲總結華府行程的心得，他指出，美國並不反對台灣與大陸對話，對於他主張與中國對話的立場，沒有表示反對意見，而美方也相當確信，台灣不管誰執政，台美關係都一樣。

對於華府行程的心得，柯文哲表示，這次來美國有3個目的，認識美國、從美國回看台灣，還有一個是把台灣的第三勢力介紹給美國。柯文哲透露，他跟美國前國務卿蓬佩奧講說，他在台灣有20％支持度，但是他相信99.9％的美國人都不知道台灣有第三勢力，蓬佩奧回說，99.9％的美國人也不知道台灣有另外那兩個主要政黨，他快笑不出來。

柯文哲指出，認識美國很重要，畢竟拜訪過行政部門、國會，特別是行政部門對台海局勢的底線、要求，都講得很清楚，一條一條列出；倒過來，他們怎麼從美國看台灣，要把他們介紹給美國，說實在美國是整個台灣才會管，第三勢力大概也不太會去注意。

對於訪美3個目的達成多少？有成功讓美方認識民眾黨？柯文哲指出，按照蓬佩奧的講法，蓬佩奧只關心整個台灣，美方也相當確信，台灣不管誰執政，台美關係都一樣。

至於他對美國、中國的立場，美方是否滿意？柯文哲表示，美國政府官員也是有一定的水準，他們主要目的是搜集資料，而美方有一個很重要的著眼點，雖然美中有競爭問題，但就如國務卿布林肯（Antony Blinken）提的應對方式，可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時還是要對抗，這些基本應對，如果美國對中國是這個策略，他認為台灣對中國應該也是這個策略，他也向對方開玩笑說，「不要可以合作時也在對抗」。

柯文哲強調，美國並不反對台灣與大陸對話，他們還在思考如何降低台海戰爭的危險，美方也有考慮到這一點，對於他主張與中國對話的立場，也沒有表示反對的意見。

柯文哲接著說，但是台灣的在野黨不管怎麼做，美方仍希望台灣內部比較協調，而不是各幹各的，坦白講，蔡英文總統訪美、前總統馬英九訪中這件事情，在外人看起來就是一個分裂的國家，美方不會評論太多，只是希望有更好的協調，他分享新加坡高層對台灣的建議，國內要有共識，先有共識才有辦法處理對外關係，美方聽了也認為有道理。