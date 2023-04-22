大陸北京國際電影節昨（21日）正式開幕，許多大咖演員現身力挺，紅毯上的女星們各個爭奇鬥艷，秒殺攝影師底片。其中，大咖女星章子怡、三金影后周冬雨以及《金陵十三釵》成名的倪妮，三代「謀女郎」與恩師張藝謀亮相，亦成紅毯一大亮點。

章子怡近年雖然減少拍戲，但在演藝圈地位依然穩固，這次她以陳凱歌新片的女主角身份亮相，身穿金色墊肩上衣V領大開，下身選擇高腰寬褲，一身造型俐落有型，手腕戴上鑽錶與以及碩大的祖母綠戒指看來雍容華貴，女王氣場盡顯。

另一位謀女郎周冬雨在《山楂樹之戀》後，戲路一度陷入瓶頸，外界認為她清純形象束縛了演藝之路，但7年後《七月與安生》到《少年的你》等電影，證明周冬雨順利完成轉型，如今她已經成為「三金影后」。她此次穿著黃色長裙，依舊保有清純的少女氣質，但又多了一絲成熟的韻味。

比起周冬雨戲劇領域的轉型，最後一位謀女郎倪妮把更多時間投入時尚圈，雖然她頂著謀女郎光環出席各類紅毯，但她也曾在電影節上對著鏡頭抱歉表示，「沒有作品入圍，沒底氣接受採訪。」此次作為電影節入圍影片《消失的她》的女主角，倪妮身穿一套高定黑色禮裙，不僅秀出優雅天鵝頸，絕美的腰臀比身材更吸睛，不過北京的天氣冷得讓倪妮有些著涼，在後台不斷擤鼻涕，令粉絲心疼不已。