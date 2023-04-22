「魔獸」霍華德來台效力桃園永豐雲豹的賽季就這樣宣告結束了！根據T1聯盟最新公布的出賽名單，霍華德並未登錄在今天下午4點30分雲豹遭遇台啤英熊的最後一場例行賽當中，代表他的來台打球首季提前落幕，起碼他已經預約拿下本季年度籃板王，可惜戰績墊底的雲豹早以無緣季後賽。

回顧霍華德本季例行賽出賽20場，大部分缺席原因都是因為所謂的膝蓋傷勢，拿下場均23.2分、16.2籃板及5助攻，其中16.2籃板穩居聯盟本季籃板王，不過本季雲豹目前拿下的6場勝利，他都有上場，可惜雲豹本土戰力實在太過薄弱，也讓霍華德來台第一個球季只能以提前淘汰出局收尾。

不過接下來就是要看霍華德下個球季能否回歸，目前雲豹與霍華德本人都未透露相關訊息，畢竟霍華德也有長達1個月時間沒有出現在賽後記者會接受訪問了，無論如何就只能等待雲豹正式公布，甚至上任以來只拿1勝的外籍總教練貝奈特的去留，也將留下不少變數。