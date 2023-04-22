今年2月崑山科技大學攜手產官學研成立「大南方電動車產業人才培訓聯盟」，向淨零排放與聯合國永續發展目標（SDGs）邁進。今天該校舉辦58周年校慶及產學成果電動車捐贈典禮時，副總統賴清德應邀出席時，除引用宣捷集團創辦人宣明智的話，指「電動車未來的產值將比半導體更大」之外，更強調，推動數位轉型、淨零排放，將讓台灣的產業更智慧、更永續且更有韌性。

副總統賴清德應邀出席崑山科技大學58周年校慶及產學成果電動車捐贈典禮。（洪榮志攝）

今天崑山科大展示6輛由師生攜手企業共同改造的電動車，包括「全球最大古董車復刻王」合擎公司捐贈的古董車2輛、雍御企業捐贈的沙灘車3輛、泰國BDI科技學院捐贈的嘟嘟車等，以及與公信電子合作改造的Luxgen（納智捷） URX，另有福斯T1古董車、全家便利智慧物流車等車款。

在副總統賴清德親臨見證下，合擎公司董事長羅修賢、泰國BDI科技學院董事長張玲琴、雍御企業董事長黃銘哲等企業代表，與崑山科大校長李天祥進行捐贈儀式，也見證產官學攜手為培育電動車技術研發人才的展現。

賴清德表示，在數位化時代，數位轉型與淨零轉型是重要的發展方向，感謝崑山科大在高教創新研發上投注相當多的心力，建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」後，並攜手業界以及工研院、資策會資安所等法人及各級學校成立「大南方電動車產業人才培訓聯盟」，持續推廣電動車相關先進技術、培育國家電動車產業優秀的研發人才，也感謝業界慷慨捐贈，造福學子，共同為國家未來發展奠定重要基礎。

陪同賴清德出席活動的台南市長黃偉哲也說，在半導體業及高科技業帶領下，台南市製造業產值穩定成長，南科連續2年產值破兆、沙崙綠能產業逐漸成熟，未來電動車及綠能科技等先端技術應用產業將大幅成長，專業人才需求也將大大提升。

黃偉哲還強調，從2019年1月至2023年3月台南市的投資額達1238億元，年產值2486億元，帶動4萬1254個就業機會，未來盼技職教育持續向下扎根，產官學攜手協助產業人才培育及電動車研發基地建置，讓台南成為電動車首屈一指的研發基地。

副總統賴清德出席崑山科技大學58周年校慶及產學成果電動車捐贈典禮，該校時尚學程師生演出電動古董車永續時尚開幕秀。（洪榮志攝）

崑山科大時尚學程師生，也利用台南在地織品廠商「仁美商標」及「明林蕾絲」的廢棄邊條、零碼布料，發揮時尚創意設計，打造30至50復古時代的整體造型，設計一段「重返璀璨年代–電動古董車永續時尚開幕秀」。

該校餐飲系師生為表達對泰國BDI科技學院的感謝，更以泰國風情作為發想主軸，融入台南在地農特產元素，開發椰奶雪糕、脆米芒果雪糕、泰奶小可頌、黑糖香蕉酥皮派等4款創意點心，在已改造為餐車的嘟嘟車上展示。