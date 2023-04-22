生理假在歐洲並不普遍存在，義大利目前也無生理假相關法律。當地媒體報導，一項要求羅馬市府與地區學校就生理假展開對話的決議案將進行討論，若順利再經市議會審理、批准，將轉換為具體政策。

「今日羅馬」（Roma Today）曾報導，一名16歲女高中生蘇菲亞（Sofia）表示，生理期上學就像折磨，伴隨著噁心、暈倒、四肢無力、體溫過低，還有嚴重胃痙攣，即使吃了一堆止痛藥去上課，仍然上不了課，無法回答問題並參與課程內容。她患有痛經症，這種疾病使經期來時異常痛苦，因此生理假是必要的。

很難想像在歐洲，法律保障生理假並不普遍存在。西班牙直到2023年2月才提供「帶薪生理假」，而成為歐洲首例；在台灣、韓國、日本、印度等國家，「帶薪生理假」則已存在一段時間。

至於義大利仍沒有這方面相關法律。「今日羅馬」報導，曾有議員在2016年提出生理假的想法，但從未討論過，更不用說批准。

「今日羅馬」19日報導，自去年12月開始，羅馬高中及學院學生開始建立一個學生網絡並組織一系列活動，倡議在高中及學院建立生理假制度，希望提高各機構對這項主題的認識與討論。

拉齊奧區（Lazio）及所屬的羅馬共有20多所高中學生以靜坐，並舉「學校是包容的」牌子進行無聲抗議。今年2月，皮洛阿爾貝泰利（Pilo Albertelli）成為羅馬第一所承認有兩天生理假的高中。

報導指出，義大利生理假有譜，從高中和學院學生自主組織的網絡，到隸屬羅馬第五行政區民主黨的黨員開始倡議，第二、三、七、十二行政區也表示認同的狀況下，顯示生理假制度獲得認可的時機到了。

由於民主黨與學生團體之間的協同合作，一項關於「要求羅馬市長與地區學校辦公室就生理假展開對話」的決議案，才有可能很快地在羅馬市議會獲得討論 ，一旦獲得市議會批准，這項決議案將轉換為具體的行動和政策。

從今年開始義大利至少有2所學校陸續施行生理假規定，可擁有2天休假，其中一個學校就在羅馬；只是目前尚未推展至義大利全部高中及大學，也未全面普及化及制度化。