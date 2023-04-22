新華社北京22日報導，大陸商務部發布數據顯示，第一季大陸線上銷售的旅遊產品和景點門票、線上文娛銷售額同比分別增長115.8％、19.2％。

第一季大陸網路零售市場規模總體穩步增長。據商務大數據對重點電商平台監測，主要呈現以下特點：

部分品類商品銷售實現快速增長。第一季，18類監測商品中，有6類商品增速超過兩位數。其中，金銀珠寶、通訊器材同比分別增長28.1％和18.5％。

各地區網路零售增速加快。第一季中部、東部、西部和東北地區網路零售額同比分別增長11.3％、8.6％、6.9％和3.7％。

線上服務消費明顯回暖。接觸型、出行類服務消費恢復加快。第一季線上餐飲銷售額同比增長17.1％，監測範圍內所有省級行政區的線上餐飲銷售額同比增速均超7％。

農村網路零售增勢較好。第一季大陸全國農村網路零售額達5233.4億元（人民幣，下同），同比增長8.8％，增速較去年同期提升3.4個百分點。其中，農村實物商品網路零售額4766.6億元，同比增長7.7％。

電商新業態新模式蓬勃發展。第一季重點監測的電商平台累計直播場次數超4300萬場，累計觀看人次超3600億人次，直播商品數超3400萬個，活躍主播數超200萬人。

大陸國家統計局數據顯示，第一季大陸全國網上零售額3.29兆元，同比增長8.6％。其中，實物商品網上零售額2.78兆元，同比增長7.3％，占社會消費品零售總額的比重為24.2％。