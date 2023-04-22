航母「山東艦」（紅圈），右邊為補給艦查干湖號。(資料照片／國防部提供)

大陸航母山東艦編隊5日穿越巴士海峽航經台灣東南海域，我國防部也公布2張山東艦照片。軍事專家施孝瑋指出，這張照片是經過降低解析度以隱藏國軍偵照實力，例如過去陳懷生駕駛U2偵察機失事，所以軍方記取教訓，適度隱藏我方偵照能力。

施孝瑋日前在網路直播節目《孝瑋談軍事》時指出，過去空軍12中隊進行大陸偵照時，偵照機一出現在大陸沿岸，對方都會強力阻攔，並且都知道我方哪幾架是偵照機，那幾架是一般戰鬥機。最後我方分析結果，應該是每個單位作業模式，譬如12中隊的起飛、離場會有一些固定模式，被對方發現。過去陳懷生駕駛U2偵察機為何會失事？因為被對方發現每次都經過南昌，大陸就把飛彈拉到南昌待命。

施孝瑋直言，所以軍方記取過去台海空戰、偵照被對方破解的教訓，有必要適度隱藏我方偵照能力。

至於航母山東艦是RF5E拍攝或是RF16所拍攝？施孝瑋稱，也不無可能是RF5E拍到的，但目前RF5E任務重在本島地形拍照，因此還是比較可能是由RF16所拍攝的。

U2偵察機。（美聯社資料照片）

現今已經進步到衛星時代，為何還需要偵照機進行照相？施孝瑋解釋，衛星有固定軌道，繞地球一圈大約需要90分鐘，經過目標物的時間大約僅10分鐘左右，如果要即時掌握戰情資訊，由戰鬥機掛偵照莢艙就是很好的選擇。

可否使用無人機取代偵照？施孝瑋分析，要看無人機的等級。例如大陸的「無偵8」，就可以彌補衛星的缺點，但即使美國也需要多個衛星接力完成，並且調整衛星軌道是一件大事，所以美軍偵察機也還在出任務。如果現在需要即時戰場情報，出動具有音速、充足電子支援設備的戰鬥機，是比較好的選擇。