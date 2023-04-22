近日大陸山東淄博成了網紅城市，變成旅遊話題頂流，讓「淄博燒烤」話題熱議，吸引大陸各地遊客來一嘗燒烤。但爆紅也給當地燒烤商家帶來不小的挑戰。就有業者反映，如今淄博的燒烤師已供不應求，「店內燒烤師的月薪原本是7000元（人民幣，下同）左右，目前漲到了1萬多。」但即使漲到1萬多，依然無法招聘到更多燒烤師。

燒烤店才剛開業一個月的潘泰君也感受到「生意太好的壓力」，表示生意最好時，三天只睡了2個小時。而小店面對蜂擁而來的顧客有些招架不住，試營業期突然爆增客流，因上菜慢導致差評出現。潘泰君表示，現在燒烤行業面臨的壓力很大，服務員和後廚都招不到人，原有的服務人員規模在客流量翻倍情況下，可能造成等餐時間長或者是服務不周到的情況。

據美團數據顯示，近一個月淄博市燒烤的到店訂單月增215％，上線燒烤團購套餐的商戶也成長47％，也帶動3月以來酒店和民宿訂單增長超過50％。