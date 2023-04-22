命理專家雨揚老師在臉書上分享4／23～4／29的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖羊、牛、馬，其中生肖羊事業水漲船高，並有機會獲得更好的待遇與福利，讓工作熱忱持續上漲；生肖牛愛情美滿，單身者社交活動上，能成為眾所矚目的焦點；有伴侶者近期有望求婚成功；生肖馬則是近期須做好理財規劃，以免破財。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業運不順，來到新職場需時間適應新的環境與公司文化倍感壓力，但只要熬過前期，之後就能漸入佳境。感情運欠佳，單身者雖然有心儀對象，但過於害怕被拒絕，所以遲遲不敢與對方告白；有伴者最近與另一半的感情不睦，雙方經常因為一些小事發生爭吵，建議找個時間與對方好好聊聊，化解衝突。財運不穩，近期投資時需要密切關注國際市場走向，避免股票被套牢。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

工作穩定成長，擔任業務者，只要認真去做，就能夠依靠一技之長在業界嶄露頭角，做出不錯的業績，獲得主管賞識。愛情運美滿，單身者出席社交活動時，能憑藉出眾的個人魅力，成為眾所矚目的焦點；有伴者與另一半相戀許久，有望向伴侶求婚成功，攜手步入婚姻的殿堂。財運安穩，經營的網路副業，生意蒸蒸日上，有望賺取滿滿的財富！

▍生肖虎

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場遭遇困難，由於被同事刁難，導致對現在的環境心灰意冷，產生轉職的念頭，建議在離職前先與主管好好談談。桃花運稍弱，單身者在心情低落時，可向家人尋求協助，便有助改善情況；有伴者工作忙碌，缺少陪伴家人的時間，導致家庭關係逐漸疏遠，建議利用假日帶家人出門，藉以修復親情。財運不濟，近期有許多額外支出，建議嘗試記帳，嚴格控管開銷，就能安然度過難關。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運穩定，近期需處理一些緊急事務，但只要保持冷靜，按部就班，事情就能順利完成。愛情運佳美，單身者可在下班後與同事參加聯誼，有機會在聯誼中遇見相談甚歡的對象；有伴者與另一半情投意合，兩人的關係在溝通與熟悉下越發茁壯，感情十分甜蜜。財運平平，理財態度可更加積極，主動查閱金融理財的相關書籍，學以致用，就能創造更多財富。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運回溫，透過與同事間的相處、合作，能夠順利地完成重要的大專案，並在會議報告中吸引眾人目光。愛情運順遂，單身者有機會在網路平台結識新朋友，相處一段時間後，能夠自然而然地發展成親密關係；有伴者可親自下廚，為另一半製作晚餐，可望使兩人的感情更加升溫。財運尚可，近日公司的營收增加，有機會獲得額外獎金。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業鴻運大發，由於能提出過人的建言與方案，讓上層刮目相看，增添滿滿的職場競爭力，成為部門中的團隊領袖。感情運平穩，單身者告別上段戀情後，更加明白自己對愛情的期望，也培養出更成熟的感情觀；有伴者在伴侶遇到瓶頸時，總能給予恰當的意見，成為另一半最安心的避風港。財運尚可，可透過定期儲蓄，穩定增加資產，獲得不錯的利息。

▍生肖馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場好運下滑，因部門主管調職，無法獲得來自上司的指點或反饋，只能靠自行摸索，工作效率也難以提升。桃花能量活絡，單身者可透過進修學習來提升自我條件，有望增廣人脈，提高脫單的機會；有伴者可和伴侶培養共同興趣，透過一起探索新知，創造更多專屬兩人的幸福時光。財運不濟，因沒有做好詳細的理財規劃，讓你的開銷大增，造成不小的財務負擔。

▍生肖羊

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業水漲船高，因長期替部門做出各種貢獻，獲得更好的待遇與福利，更有助激勵事業熱忱，讓工作質量持續上漲。感情甜蜜繽紛，單身者可邀約心儀對象一同享用下午茶，用甜蜜的茶點，拉近彼此的關係；有伴者可嘗試和伴侶合夥創業，共同打拚彼此的夢想與目標，讓雙方感情更親密無比。財運亨通，可掌握最新的市場商機，為自己帶來更多的財富和機會。

▍生肖猴

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業遭遇變動，可能會跟新的供應商合作，但在此之前，應先考察各家廠商的品質和服務，確保合作能順利進行。愛情運偏弱，單身者常缺席好友的聚會，讓對方覺得你不夠重視這段友誼，應改用其他方式表達關心；有伴者勿過度要求伴侶，容易讓對方感到壓力重重，關係變得疏遠。財運下滑，應遵守交通法規，切勿任意超速或變換車道，以免發生碰撞意外，造成荷包失血。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場表現欠佳，在處理報表時容易分心，導致數據不準確，進而延誤到工作進度，應提高專注力，避免再次犯錯。桃花運平平，單身者可主動出席商業活動，來拓展自己的人脈，將有機會遇見有所助益的對象；有伴者可多跟長輩們交流廚藝，藉此增進彼此的感情，還能學到更多的烹飪技巧。財運較差，須謹慎安排每項支出，不可盲目消費，以免入不敷出。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作發展順遂，剛接下新業務就迅速制定計劃，讓執行方向更加明確，只要隨時與團隊成員溝通進度，就能順利達成目標。愛情運尚可，單身者可報名志工活動，傳遞自己的愛心之餘，也能結交更多朋友；有伴者可多跟伴侶分享生活上的所見所聞，能更加瞭解彼此，關係甜蜜穩固。財運不錯，可利用下班時間經營網路商城，並且多多宣傳，可望賺進更多收入。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業前景十分看好，將能在前輩的牽線下，順利找到知名客戶合作，只要全力以赴將專案完成，定能獲得良好的口碑，令聲勢大開。感情運平穩，單身者的身邊有許多朋友關心，並能收到朋友給的點心感到溫暖；有伴者可邀約伴侶去逛夜市，一起品嚐各種美食，讓彼此間的互動更加熱絡。財運上揚，投資時可詢問理專的意見，有助於做出更好的投資判斷，提高獲利。